Habeck will Energiepartnerschaft mit der Ukraine ausbauen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: südlich der Donau meist bewölkt mit etwas Regen oder Schnee sonst freundlich bei 3 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden freundlich, in Franken viel Sonnenschein - südlich der Donau dagegen meist bewölkt, in Alpennähe gelegentlich Regen oder Schnee. Höchstwerte zwischen 3 und 9 Grad. Kommende Nacht in den Alpen letzte Schneeschauer, sonst oft klar. Abkühlung auf Werte um minus 3 Grad. In den nächsten Tagen bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Am Mittwoch und Gründonnerstag vereinzelt Schauer. Maximal 1 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2023 12:00 Uhr