Habeck will E-Auto-Käufer zu längerer Haltedauer verpflichten

Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg erst am 24. April

München: Nach zwei Jahren Ausnahmezustand findet der Nockherberg in München heuer wieder in der alten Form statt - und zwar als Starkbierprobe, mit Fastenrede, Singspiel und Publikum. Wie die Paulaner Brauerei mitteilte, geht das traditionelle Politiker-Derblecken allerdings erst am 24. April und damit erst nach Ostern über die Bühne. Traditionell wird Starkbier eigentlich in der Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern getrunken. Damit die Salvator-Probe in gewohnter Form stattfinden kann, habe man sich für den späteren Termin entschieden, so die Paulaner-Brauerei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2022 14:00 Uhr