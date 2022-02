Habeck will E-Auto-Käufer zu längerer Haltedauer verpflichten

Nachrichtenarchiv - 16.02.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der Kritik an der E-Auto-Förderung der Bundesregierung will Wirtschaftsminister Habeck die Vorgaben ändern. Wie es aus dem Ministerium hieß, sollen die Käufer ab kommendem Jahr die Autos mindestens ein Jahr halten müssen, um in den Genuss einer Kaufprämie zu kommen. Bisher gilt eine Frist von sechs Monaten. Der Staat unterstützt die Käufer von E-Autos derzeit mit bis zu 9.000 Euro. Da die Fahrzeuge innerhalb von sechs Monaten aber weniger an Wert verlieren, werden sie nach dieser Zeit häufig mit Gewinn ins Ausland verkauft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2022 18:00 Uhr