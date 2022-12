Habeck will deutsche Abhängigkeit von China verringern

Kurzmeldung ein/ausklappen Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz stößt in Opposition auf Kritik

Berlin: Das von der Regierung geplante Gesetz für einen erleichterten Zuzug ausländischer Fachkräfte stößt in der Opposition auf Kritik. So kritisierte der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Union, Stracke, die Ampel wolle vom bisherigen Leitbild einer Fachkraft nach deutschem Vorbild abweichen. Die Union werde darauf achten, dass keine Geringqualifizierten zuwandern und die Sozialsysteme nicht zusätzlich belastet werden. AfD-Fraktionschefin Weidel monierte, für Hochqualifizierte bleibe Deutschland unattraktiv. Die Migrationspolitik lockt nach ihren Worten vor allem Armutsmigranten an. Die Regierung will die Hürden für den Zuzug von außereuropäischen Fachkräften senken. Sie sollen künftig auch dann eine Stelle annehmen können, wenn sie ausreichend Berufserfahrung haben, ihr Abschluss in Deutschland aber nicht anerkannt ist.

