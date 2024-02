Habeck will Bauern mehr Einfluss auf Preise emöglichen

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck will den Bauern mehr Einfluss auf die Preisgestaltung ermöglichen. Das Hauptproblem der Landwirte sei, dass sie ihre Produktionskosten nicht weitergeben könnten, sagte der Grünen-Politiker. Die Preise würden bisher von den Abnehmern und der Zwischenverarbeitung bestimmt, also von den Schlachtereien, Molkereien und großen Discountern. Habeck plant nach eigenen Aussagen eine Reform, nennt aber keine Details. Die Grünen stehen bei den Landwirten in der Kritik. Vor einem Bürgerdialog mit Habeck in Nürnberg heute Abend hat der Bayerische Bauernverband zu einer Kundgebung aufgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 12:00 Uhr