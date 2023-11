Habeck will an Förderung milliardenschwerer Großprojekte festhalten

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck will nach dem Haushaltsurteil an der Förderung von Wirtschaftsprojekten in Milliardenhöhe festhalten. Der Grünen-Politiker lobte den Schulterschluss mit den Ländern und sagte, man komme bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten voran. Nach Beratungen mit den Wirtschafts- und Energieministern der Länder erklärte Habeck, die Projekte, die mit dem Klima- und Transformationsfonds verbunden seien, beträfen den wirtschaftlichen Kern Deutschlands. Auch der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger sprach von unverzichtbaren Investitionen. Es geht um die Ansiedlung von Zukunftstechnologien und die Entwicklung hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Für morgen hat Bundeskanzler Scholz eine Regierungserklärung angekündigt.

