Habeck will Abstandsregel für Windräder kippen

Berlin: Bei der Energiewende sieht Klimaschutzminister Habeck Deutschland vor riesigen Herausforderungen. Die Anstrengungen müssten verdreifacht werden, sagte Habeck bei der Vorstellung eines Sofortprogramms zum Klimaschutz. Der Trend beim Ausstoß von Treibhausgasen gehe derzeit in die falsche Richtung. Der Grünen-Politiker will mit einem beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien gegensteuern. Er beklagte, dass der Ausbau der Windenergie fast zum Erliegen gekommen sei. In diesem Zusammenhang kündigte Habeck an, dass die in Bayern geltende Abstandsregel für den Bau neuer Windräder nicht aufrechterhalten werden könne. Diese sei zu restriktiv und behindere den Ausbau der Windkraft. Die CSU wies das umgehend zurück. Generalsekretär Blume sagte, die 10H-Regel sichere Akzeptanz und sorge für Bürgerbeteiligung. Daran werde nicht gerüttelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2022 16:00 Uhr