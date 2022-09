Habeck weist Kritik der Opposition zur Gasumlage zurück

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die Kritik der Opposition an der Einführung der Gasumlage scharf zurückgewiesen. Vor allem in Richtung Unionsfraktion sagte Habeck im Bundestag, es kämen keine konstruktiven Vorschläge, sondern nur plumpe Forderungen. Zuvor hatte Unionsfraktionsvize Jung die geplante Gasumlage kritisiert und gefordert, auf sie zu verzichten. Die Regierung wisse, dass die Umlage vor die Wand gefahren sei, aber keiner spreche es offen aus. Neben der Union mahnten auch AfD und Linke an, das Instrument der Gasumlage zu stoppen. Habeck hatte am Morgen bei der Ankündigung, den Gasimporteur Uniper verstaatlichen zu wollen, zugesagt, dass die geplante Gasumlage zum 1. Oktober kommen soll. Für ihre Einführung sei aber erst noch eine finanzverfassungsrechtliche Prüfung notwendig. Dem widersprach Finanzminister Lindner. Selbst bei einer Verstaatlichung von Uniper seien alle Fragen zur Gasumlage geklärt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2022 23:00 Uhr