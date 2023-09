Habeck weiht Suedlink-Baustelle in Schleswig-Holstein ein

Wewelsfleth: In Schleswig-Holstein haben nach jahrelangen Verzögerungen die Bauarbeiten für die Gleichstrom-Trasse Suedlink begonnen. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte, mit Suedlink werde der Süden Deutschlands zukünftig von den großen Windstrommengen aus dem Norden profitieren können. In fünf Jahren soll Suedlink Strom 700 Kilometer weit nach Bayern und Baden-Württemberg liefern. Eigentlich war die Trasse als Überlandleitung geplant und sollte 2022 in Betrieb gehen. Wegen Protesten vor allem aus Bayern wird sie nun größtenteils unterirdisch verlegt. Neben der längeren Bauzeit wird die Suedlink-Trasse zehn Milliarden Euro kosten und damit auch deutlich teurer. Der nun eingeweihte Bauabschnitt quert die Elbe auf fünf Kilometer Länge unterirdisch. Das ist laut Wirtschaftsminister Habeck eine der technisch schwierigsten Abschnitte des Bauwerks.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2023 17:00 Uhr