Habeck warnt vor Umbau des Staates durch die AfD

Berlin: Die Debatte über den Umgang mit der AfD reißt nicht ab. Vizekanzler Habeck warnte im "Stern", dass es den Rechtsautoritären um einen Angriff auf das Wesen der Republik gehe. Ihr Ziel sei es, aus Deutschland einen Staat wie Russland zu machen. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil forderte Bürgerinnen und Bürger auf, aktiv zu werden. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, alle Vernünftigen, die bisher noch leise gewesen seien, müssten jetzt auch laut werden. Am Abend waren mehr als 30.000 Menschen in Köln gegen Rechtsextremismus und die AfD auf die Straße gegangen. In Würzburg kamen rund 2000 Menschen zusammen, in Schwerin etwa 1600. Auslöser der Proteste und Debatten ist ein Treffen von Rechten mit AfD-Politikern in Potsdam im November. Dabei sollen rassistische Vertreibungspläne besprochen worden sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.01.2024 10:15 Uhr