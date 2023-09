Habeck warnt vor "Schlechtreden" des Standorts Deutschland

Berlin: In der Haushaltsdebatte hat Wirtschaftsminister Habeck davor gewarnt, den Standort Deutschland schlecht zu reden. Das Land sei weiter hochinteressant für ausländische Investoren, sagte der Grünen-Politiker im Bundestag. Habeck gestand ein, dass die wirtschaftliche Lage schwierig sei. Als Gründe nannte er den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und hausgemachte Probleme. Unionsfraktionsvize Spahn konterte, Deutschland sei das einzige Industrieland weltweit, das schrumpfe. Die Regierung funktioniere nicht in der Krise. AfD-Fraktionsvize Holm forderte die Ampel-Koalition auf, den Weg für Neuwahlen freizumachen. Das einzig Attraktive an Deutschland sei das Sozialsystem, das Migranten anlocke. Der Linken-Politiker Ernst kritisierte, SPD, Grüne und FDP versagten bei der Klimapolitik und hätten die hohen Strompreise mit Sanktionen gegen Russland selbst verursacht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.09.2023 10:15 Uhr