Habeck warnt vor Scheitern der Koalitionsverhandlungen

Weltklimakonferenz ist in der Verlängerung

Glasgow: Die Weltklimakonferenz ist in die Verlängerung gegangen. Beobachter des Treffens in Schottland gehen davon aus, dass mindestens noch die Nacht über verhandelt wird. Zu den umstrittenen Punkten zählen Finanzhilfen für Entwicklungsländer sowie die Regeln für die Nutzung von Emissionszertifikaten. Der britische Premierminister Johnson forderte mehr Geld für ärmere Staaten. Diese seien am stärksten vom Klimawandel bedroht. Bundesumweltministerin Schulze äußerte sich positiv über den aktuellen Verhandlungsstand. Zum ersten Mal in der Geschichte der Weltklimakonferenzen bestehe die Chance, den Kohleausstieg in den Abschlusstext aufzunehmen, sagte Schulze am Abend. Das sei ein Paradigmenwechsel.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.11.2021 20:15 Uhr