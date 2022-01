Habeck warnt vor deutlichem Arbeitskräftemangel

Nachrichtenarchiv - 28.01.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wirtschaftsminister Habeck hat mittelfristig vor deutlichem Arbeitskräftemangel gewarnt. In der Bundestagsdebatte zum Jahreswirtschaftsbericht sagte Habeck, Deutschland werde in eine dramatische Fach- und Arbeitskräftelücke reinlaufen, wenn nicht mehr Maßnahmen ergriffen würden. Nötig sei es deshalb, mehr Menschen zu qualifizieren, aber auch mehr Fachkräftezuwanderung zu organisieren. Der Minister verwies auf ein Zusatzkapitel des Jahreswirtschaftsberichts, wonach zehn Prozent derjenigen, die eine Schule besuchen, diese ohne einen Abschluss wieder verlassen. Wenn über Fachkräftemangel geredet werde, so Habeck, sei das die erste Aufgabe, die angegangen werde müsse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2022 12:00 Uhr