Habeck warnt vor Belastung armer Länder durch Energiewende

Bayerisches Kabinett berät über neue Corona-Verordnung

München: Am Wochenende fallen auch in Bayern fast alle Corona-Maßnahmen weg. Das Kabinett berät gerade über die neue Verordnung. Die Staatsregierung will den Freistaat nicht zum sogenannten Hotspot erklären. Nur in diesem Fall wären laut Bundesinfektionsschutzgesetz weiterhin eine generelle Maskenpflicht in Innenräumen sowie 2G- und 3G-Regeln möglich. Ministerpräsident Söder hatte gestern gesagt, Bayern werde ein solch schlampiges Gesetz nicht anwenden. Schon vorher hatte es der Koalitionspartner Freie Wähler abgelehnt, ganz Bayern zum Hotspot zu erklären. Die Voraussetzungen seien nicht erfüllt. Die FDP drohte sogar mit einer Klage. Auch Baden-Württemberg will die Hotspot-Regel nicht anwenden. Die grün-schwarze Koalition bezweifelt, dass sie vor Gericht standhält.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2022 12:00 Uhr