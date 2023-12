Habeck warnt vor Aufweichung des Kompromisses zum Bundeshaushalt

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat davor gewarnt, den Kompromiss der Ampel-Koalition zum Haushalt wieder aufzuweichen. Der Grünen-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, wer Änderungen wünsche, müsse eine abgestimmte und für alle Seiten tragfähige Gegenfinanzierung anbieten. Aus der SPD-Bundestagsfraktion hatte es am Wochenende Kritik am Förderstopp bei E-Autos gegeben. Die Zuschüsse konnten nur noch bis gestern beantragt werden. Außerdem bekräftigte Landwirtschaftsminister Özdemir heute in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland seine Kritik am Wegfall der Steuerentlastung beim Agrar-Diesel für Bauern. Finanzminister Lindner hat hier bereits Gesprächsbereitschaft signalisiert. Der Deutsche Bauernverband verlangt von der Regierung eine Rücknahme der Pläne. Er rief Landwirte für heute zu einer Traktoren-Demonstration in Berlin auf.

