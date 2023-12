Habeck verteidigt umstrittene Entscheidung zum Agrardiesel

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die geplante Streichung von Agrarsubventionen verteidigt. Er, Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner hätten diese Entscheidung im Sinne einer Gesamtlösung treffen müssen, sagte der Grünen-Politiker. Sein Parteikollege, Agrarminister Özdemir, habe die für die Bauern entstehende Belastung sehr deutlich gemacht, so Habeck. Aber man müsse nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit weniger Geld auskommen. Finanzminister Lindner dagegen sagte, er sei offen dafür, die Streichung der Agrardiesel-Subvention zurückzunehmen und durch andere Kürzungen zu ersetzen. Wenn man vermeiden könne, landwirtschaftliche Betriebe stärker zu belasten, unterstütze er das gern. Özdemir wiederum warnte vor einem Höfesterben ungeahnten Ausmaßes, sollten die Kürzungspläne umgesetzt werden. Der Deutsche Bauernverband hat für Montag eine Demonstration am Brandenburger Tor in Berlin angekündigt.

