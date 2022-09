Habeck verteidigt Reserveregelung für Atomkraftwerke

Nachrichtenarchiv - 07.09.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat seine Entscheidung, zwei Atomkraftwerke über das Jahresende hinaus als Reserve vorzuhalten, noch einmal verteidigt. In der ARD-Sendung "Maischberger" sagte der Grünen-Politiker, er sei als Minister zuständig für die Energiesicherheit in Deutschland. Darum habe er den Stresstest für die Meiler verantwortet und die Konsequenzen daraus gezogen. Habeck kündigte zudem an, den Mittelstand angesichts gestiegener Energiepreise gezielt zu entlasten. Dies gelte für Unternehmen wie Bäckereien, Reinigungsfirmen oder Handwerksbetriebe. So könnte der Staat etwa den Anteil der Energiekosten am Umsatz oder an den Produkten übernehmen, sagte Habeck.

