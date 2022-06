Habeck verteidigt Kohleverstromung

Nachrichtenarchiv - 21.06.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck hat die Entscheidung verteidigt, vorübergehend wieder mehr Strom aus Kohle zu gewinnen. Beim Tag der Industrie erinnerte er an die Gefahren, die durch die Drosselung der Gaslieferungen aus Russland drohen. Habeck sprach von einem ökonomischen Angriff auf Deutschland und Europa. Darauf müsse die Politik reagieren. Sollte der Gashahn abgedreht und Deutschland mit nur halbvollen Speichern in den Winter gehen, kann die Lage nach seinen Worten schlimmer werden als in der Corona-Pandemie. Habeck warnte gleichzeitig vor Populismus, der entstehen könne, wenn Menschen Angst um ihr Einkommen und ihren Arbeitsplatz haben.

