Habeck verteidigt Jahreswirtschaftsbericht der Regierung

Berlin: In seiner Regierungserklärung zum neuen Jahreswirtschaftsbericht hat Ressortchef Habeck auch den gravierenden Arbeitskräftemangel für die schlechte Lage verantwortlich gemacht. Aufgabe der Politik sei es, Menschen in Arbeit zu bringen. So müsse man dafür sorgen, dass die Zuwanderung gelebt werde und daher etwa die Visavergaben beschleunigen. Habeck betonte auch, wie wichtig es sei, am globalen Welthandel festzuhalten. Protektionismus, so der Minister, schade der Wirtschaft und dem Wohlstand. Die Bundesregierung hatte ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 0,2 Prozent absenken müssen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sprach von einer wirtschaftspolitischen Bankrotterklärung der Ampel-Regierung. Thema im Bundestag ist in Kürze der Krieg in der Ukraine. Hier geht es auch um weitere Hilfen für das Land.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2024 12:00 Uhr