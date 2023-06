Habeck verteidigt Heizungsgesetz im Bundestag

Kurzmeldung ein/ausklappen Geplante EU-Asylreform trifft auf Zustimmung der Bundesländer

Berlin: Die geplante EU-Asylreform trifft auf Zustimmung der Bundesländer. Niedersachsens Regierungschef Weil sagte nach einem Treffen mit seinen Ministerpräsidenten-Kollegen, man wisse das Vorhaben sehr zu würdigen, weil Europa noch nie so weit gewesen sei, eine gemeinsame Politik in diesem Bereich zu vereinbaren. Es gebe aber noch einen "Sack voller Fragen", so Weil wörtlich. NRW-Ministerpräsident Wüst nannte die Einigung auf die EU-Asylreform einen Erfolg. Jetzt komme es auf die Umsetzung an, so Wüst. Die Innenminister der EU hatten sich vorige Woche auf die Grundsätze eines Gemeinsamen Europäischen Asylsystems verständigt. In diesem Moment beraten die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Scholz über die Aufteilung der Kosten zwischen Bund und Ländern für die Versorgung von Flüchtlingen.

