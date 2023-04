Habeck verteidigt Atomausstieg am kommenden Samstag

Kurzmeldung ein/ausklappen Suche nach Verschütteten in Haustrümmern in Marseille geht weiter

Marseille: Nach dem Einsturz eines Gebäudes in der südfranzösischen Metropole sucht die Feuerwehr weiter nach Verschütteten. In der Nacht waren zwei Leichen unter dem Geröll gefunden worden. Unklar ist noch die genaue Zahl der Vermissten. Acht Menschen hatten in dem Haus gewohnt; aber auch ein Mann, der in einem Nachbarhaus lebte, könnte sich unter den Trümmern befinden. Die Rettungsarbeiten gestalten sich schwierig. Ein Feuer, das nach dem Einsturz unter dem Geröll entstand, ist noch immer nicht vollständig gelöscht. In der Nacht zum Sonntag war ein vierstöckiges Haus in der Innenstadt von Marseille eingestürzt. Stunden später brach auch eines der danebenstehenden Häuser in sich zusammen. Grund für den Einsturz war wohl eine Explosion. Mehr als 30 Häuser wurden sicherheitshalber evakuiert.

