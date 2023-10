Habeck verteidigt Abschiebungspläne der Bundesregierung

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die Abschiebepläne der Bundesregierung verteidigt. In den ARD-Tagesthemen wies er die Sichtweise zurück, das Vorhaben sei verfassungswidrig. Das sei intensiv geprüft worden, so der Grünen-Politiker. Nach dem Gesetzentwurf kann der sogenannte Ausreisegewahrsam auf bis zu 28 Tage ausgedehnt werden; außerdem sollen die Behörden künftig leichter die Identität von Asylbewerbern feststellen können. Bayerns Innenminister Herrmann bezeichnete die Pläne als "richtig, aber zu wenig". Im BR forderte der CSU-Politiker ein härteres Durchgreifen schon an den EU-Außengrenzen.

