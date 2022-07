Habeck verkündet weiteres Paket zur Energiesicherung

Söder setzt Fahrverbote für LKW um

Rosenheim: Im Inntal werden künftig die Straßen an Tagen mit Blockabfertigung für den LKW-Transitverkehr gesperrt. Lastwagen-Fahrer, die nach Süden über die Grenze wollen, müssen dann auch bei Stau auf der Autobahn bleiben. Bislang nutzen sie Landstraßen, wenn es auf der A8 oder A93 voll ist. Die anliegenden Gemeinden klagen über LKW-Kolonnen und chaotische Szenen. Um sie zu entlasten, wird nun das Fahrverbot eingeführt - vorraussichtlich wird es das erste Mal am kommenden Montag gelten. Dann hat Tirol an der Grenze bei Kufstein Blockabfertigung angekündigt. Am Freitag will Ministerpräsident Söder bekannt geben, wie das LKW-Fahrverbot kontrolliert werde soll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.07.2022 14:45 Uhr