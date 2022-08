Habeck unterzeichnet LNG-Abkommen

Nachrichtenarchiv - 16.08.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat mit vier Gas-Importeuren ein Abkommen zur Nutzung von LNG-Schiffen in Brunsbrüttel und Wilhelmshaven unterzeichnet. Zwei schwimmende Terminals sollen bereits diesen Winter Flüssiggas bekommen und bereitstellen. Habeck geht davon aus, dass die Schiffe dann an das Leitungsnetz angebunden sind. Der Bundeswirtschaftsminister sprach von einem Signal des Vertrauens, dass es gelingt, eine alternative Gas-Infrastruktur in Deutschland aufzubauen. Er verwies darauf, dass es am Weltmarkt genügend Gas gibt, um von russischen Lieferungen unabhängig zu werden.

