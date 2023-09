Habeck und Weber loben EU-Untersuchung zu E-Autos

Berlin: Deutsche Politiker begrüßen die von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen angekündigte Untersuchung zu E-Autos aus China. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte bei einer Pressekonferenz mit seinem französischen Amtskollegen Le Maire, es gehe um unlauteren Wettbewerb und nicht darum, leistungsfähige, günstige Autos aus dem europäischen Markt rauszuhalten. Ähnlich äußerte sich der Chef der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Weber. Auf Phoenix sagte er, man wolle europäische Arbeitsplätze stärken, nicht chinesische. In ihrer Rede im Europaparlament in Straßburg hatte von der Leyen eine entsprechende Untersuchung angekündigt: Sie wirft China vor, gegen internationale Wettbewerbsregeln zu verstoßen. Außerdem stellte sie sich in ihrer Ansprache hinter die Ukraine und sicherte dem Land weitere Unterstützung zu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2023 16:00 Uhr