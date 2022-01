Habeck und Söder vertagen Streit über 10H-Regel

Nachrichtenarchiv - 20.01.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern und der Bund haben ihren Streit über den Ausbau der Windenergie vertagt. Nach einem Treffen mit Bundeswirtschaftsminister Habeck erklärte Ministerpräsident Söder: Bayern wolle zwar an der umstrittenen 10H-Regel festhalten, aber in den kommenden Monaten über Ausnahmen nachdenken, etwa für Windräder im Staatswald oder den Ersatz bestehender Anlagen. Darüber hinaus machte er sich für einen schnelleren Ausbau der Stromleitungen stark und bekräftigte die aus seiner Sicht überdurchschnittlich hohen bayerischen Ziele bei der Solarenergie. Habeck begrüßte das Bekenntnis des Freistaats zum Klimaschutz. Er forderte aber mehr, so wörtlich, "ökologischen Patriotismus", um auch bei einem schwierigen Thema wie der Windkraft voranzukommen. Habeck trifft sich im Lauf des Tages auch mit den bayerischen Ministern für Wirtschaft und Umwelt, Aiwanger und Glauber. Die Freien Wähler zeigten sich zuletzt offen für Lockerungen der Abstandsregeln für Windräder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2022 10:00 Uhr