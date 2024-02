Habeck und Lindner wollen Unternehmen wettbewerbsfähiger machen

Berlin: Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck suchen einen Weg, um die Unternehmen in Deutschland international wettbewerbsfähiger zu machen. Lindner sagte in der ARD, bei der Analyse der Lage sei man einer Meinung. Über die Konsequenzen müsse man diskutieren. Der FDP-Chef bezog sich dabei auf einen Vorstoß Habecks, der Steuererleichterungen für Unternehmen über ein Sondervermögen in Milliardenhöhe ins Spiel gebracht hatte. Lindner sagte, er halte es nicht für sinnvoll, Subventionen auf Pump an die Unternehmen zu geben. Er regte stattdessen an, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Wirtschaftsminister Habeck reagierte auf die Kritik am Abend in der ARD-Sendung "Caren Miosga": Er schlug vor, die Abschreibungsmöglichkeiten für Firmen zu verbessern, damit diese schnell investieren können - beispielsweise in Produktionsanlagen, Wasserstoff oder die Elektrifizierung von Prozessen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.02.2024 23:30 Uhr