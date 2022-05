Habeck und Lindner halten Öl-Embargo für tragbar

Reise von Merz in die Ukraine sorgt für Diskussionen

Düsseldorf: Der SPD-Vorsitzende Klingbeil hat Kritik an der geplanten Ukraine-Reise von CDU-Chef Merz geübt. Aus der Union kämen Stimmen, die den Krieg gegen die Ukraine parteipolitisch instrumentalisieren wollten, sagte Klingbeil bei einem Wahlkampf-Auftritt in Nordrhein-Westfalen. Das sei unanständig in einer Phase, in der es um Leben und Tod gehe. Ähnlich äußerte sich die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann. CSU-Chef Söder widersprach der Darstellung, die Reise sei eine Brüskierung von Bundeskanzler Scholz. Dieser war seit seinem Amtsantritt noch nicht in Kiew. Laut Söder geht es um ein "Signal für Solidarität". Nach Medienberichten will Merz noch heute in die Ukraine aufbrechen. Zeitpunkt und genaues Ziel sind aber offen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.05.2022 14:45 Uhr