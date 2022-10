Habeck und Lindner geloben nach Kanzler-Machtwort Besserung

Nachrichtenarchiv - 19.10.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Durchgreifen von Bundeskanzler Scholz in Bezug auf die Laufzeit der letzten drei Atomkraftwerke wollen Grüne und FDP besser zusammenarbeiten. Wirtschaftsminister Habeck sagte am Abend, die Uneinigkeit in der Ampel-Koalition sei kein Glanzstück gewesen. Insofern sei das Machtwort gut und richtig gewesen. FDP-Chef Lindner versprach, man ziehe an einem Strang. Nach wochenlangem Streit hatte Kanzler Scholz von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht und angeordnet, dass alle drei Atomkraftwerke bis Mitte April weiterlaufen können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2022 04:00 Uhr