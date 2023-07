Habeck und Lindner äußern sich zu stagnierender Wirtschaft

Meldungsarchiv - 28.07.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In der Bundesregierung wird über Konsequenzen aus den jüngsten Zahlen zur Wirtschaftsentwicklung in Deutschland diskutiert. Nach Angaben des statistischen Bundesamts stagnierte das Bruttoinlandsprodukt von April bis Juni im Vergleich zum ersten Quartal des Jahres. Wirtschaftsminister Habeck erklärte, diese Daten seien alles andere als zufriedenstellend. Der Grünen-Politiker forderte Impulse für Investitionen durch steuerliche Abschreibungen und Spielräume für die energieintensive Industrie, etwa durch einen subventionierten Strompreis. Finanzminister Lindner will dagegen eher die Rahmenbedingungen für Unternehmen verändern. Der FDP-Politiker sprach im Handelsblatt von Bürokratismus und Wunschdenken in der Energiepolitik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2023 14:00 Uhr