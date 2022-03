Habeck und Lemke raten von AKW-Laufzeitverlängerung ab

Nachrichtenarchiv - 08.03.2022 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die grünen Bundesminister Habeck und Lemke sind gegen längere Laufzeiten der drei noch bestehenden Atomkraftwerke. Eine Laufzeitverlängerung könnte nur einen sehr begrenzten Beitrag zur Lösung der aktuellen Gaskrise leisten und dies zu sehr hohen wirtschaftlichen Kosten, heißt es in einem gemeinsamen Papier von Wirtschafts- und Umweltministerium. Versorgungsengpässe im nächsten Winter könnten so nicht ausgeglichen werden. Zuvor hatte der bayerische Ministerpräsident Söder längere Laufzeiten gefordert, um die Energieversorgung zu sichern. Am Netz sind in Deutschland nur noch die Atomkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2. Sie sollen bis Ende des Jahres abgeschaltet werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.03.2022 13:45 Uhr