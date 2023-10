Habeck und IG Metall machen sich gemeinsam stark für Industriestrompreis

Frankfurt am Main: Bundeswirtschaftsminister Habeck will sich gemeinsam mit der IG Metall für einen vergünstigten Industriestrompreis einsetzen. Zur Eröffnung des Gewerkschaftstages sagte der Grünen-Politiker, es gehe darum, energieintensive Industrien in Deutschland zu halten und ihren ökologischen Umbau zu gestalten. Die DGB-Vorsitzende Fahimi hatte zuvor angemahnt, den sogenannten Brückenstrompreis etwa für die Chemie- und Stahlindustrie mit Auflagen zu verbinden. Wörtlich sagte sie: "Geld vom Staat gibt es nicht ohne Gegenleistung. Unsere Bedingungen sind: Tariflöhne, Standort- und Investitionszusagen." Der Industriestrompreis soll über die Zeit hoher Strompreise hinweghelfen, bis Energie durch ausreichenden Ausbau erneuerbarer Quellen billiger wird. Kanzler Scholz lehnt die Maßnahme ab mit dem Argument, sie könne zu Wettbewerbsverzerrungen führen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 20:00 Uhr