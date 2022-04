Habeck stellt Gazprom-Tochter unter Treuhandverwaltung

Nachrichtenarchiv - 04.04.2022 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die deutsche Tochter des russischen Energiekonzerns Gazprom kommt unter die treuhänderische Verwaltung durch die Bundesnetzagentur. Das gab Bundeswirtschaftsminister Habeck bekannt. Zur Begründung führte er unklare Rechtsverhältnisse bei der Gazprom Germania und Verstöße gegen Meldepflichten an. Das Unternehmen sei von überragender Bedeutung für die Gasversorgung in Deutschland. Es muss nach den Worten des Ministers verhindert werden, dass kritische Infrastruktur hierzulande der Willkür des Kremls ausgesetzt wird. Gazprom hatte angekündigt, seine deutsche Tochter zu liquidieren. Bis Ende September soll die Bundesnetzagentur nach Angaben Habecks Ordnung in die Verhältnisse bei dem Unternehmen bringen.

