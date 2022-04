Habeck stellt Gazprom-Tochter und Treuhandverwaltung

Das Wetter: Im Süden freundlich, im Norden unbeständig, Tiefstwerte um minus 1 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend im Süden freundlich, im Norden Wolken, örtlich Regen oder Schneeregen. In der Nacht von Norden her weitere Niederschläge bei lebhaftem Wind. Tiefstwerte zwischen 5 und minus 1 Grad. Morgen bewölkt und regnerisch, in den Bergen Schneefall. Höchstwerte zwischen 6 und 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch teils freundlich, teils bewölkt und meist trocken. Am Donnerstag trüb mit Regen, dabei wieder milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2022 17:00 Uhr