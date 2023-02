Habeck spricht sich gegen Kampfjets für die Ukraine aus

Kurzmeldung ein/ausklappen Bayerische Corona-Maßnahmen entfallen, Münchner Diesel-Fahrverbot ist in Kraft

München: In Bayern treten mit dem heutigen 1. Februar einige Änderungen in Kraft. Um Mitternacht ist etwa die Maskenpflicht für Beschäftigte in Arztpraxen und medizinischen Einrichtungen ausgelaufen, ebenso für Gemeinschaftsunterkünfte. Gesundheitsminister Holetschek betonte, das Ende der letzten allgemein verpflichtenden Corona-Schutzmaßnahmen zeige, dass die Normalität immer mehr Einzug halte. Die FFP-Maskenpflicht in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen gilt dagegen als Bundesmaßnahme weiterhin. Außerdem ist in München heute das Fahrverbot für Diesel-Kraftfahrzeuge der Abgasnorm Euro 4 in Kraft getreten. Diese dürfen weder auf dem Mittleren Ring noch in die Innenstadt fahren. Von dem Verbot sind allein in München über 70.000 Fahrzeuge betroffen, es gibt aber zahlreiche Ausnahmen. Hintergrund der Maßnahme ist, dass die Stadt seit Jahren den gesetzlichen Grenzwert für Stickstoffdioxid überschreitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2023 06:00 Uhr