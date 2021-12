Habeck spricht sich für Aufschub bei Rückerstattung von Corona-Hilfszahlungen aus

Rund 3000 Gegner der Corona-Politik demonstrieren in München

München: Rund 3000 Gegner der Corona-Maßnahmen haben am Abend in der Landeshauptstadt demonstriert. Auf der Ludwigstraße und im Viertel rund um Siegestor und Universität versuchten etwa 500 Polizisten, die sogenannten Spaziergänge zu unterbinden. Vereinzelt habe es Rangeleien an Absperrungen gegeben, aber keine größeren Auseinandersetzungen, hieß es von Seiten der Behörden. Ursprünglich sollte in München ein Demonstrationszug mit 5.000 Teilnehmern stattfinden. Nachdem das Kreisverwaltungsreferat nur eine Kundgebung auf der Theresienwiese zulassen wollte, hatte der Veranstalter die Demonstration abgesagt. Dennoch versammelten sich die Menschen am Abend. Auf dem Odeonplatz protestierten zeitgleich etwa 120 Menschen gegen sogenannte Querdenker.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2021 21:00 Uhr