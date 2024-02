Habeck sorgt sich um Zustand der deutschen Wirtschaft

Leipzig: Bundeswirtschaftsminister Habeck schaut mit großen Sorgen auf die Lage der deutschen Wirtschaft. Der Grünen-Politiker kündigte in Leipzig an, die Bundesregierung werde ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich senken. Erwartet werde nur noch ein Wachstum von 0,2 Prozent. Dies sei "dramatisch schlecht", sagte Habeck. "Insgesamt müssen wir in diesem Land wieder mehr investieren und das Wirtschaftswachstum zum Laufen bringen," fügte er wörtlich hinzu. In der Herbstprognose war die Regierung noch von einem Wachstum von 1,3 Prozent im laufenden Jahr ausgegangen.

