Habeck sieht in Wirtschaftsabkommen Beitrag zum Klimaschutz

Singapur: Neue Wirtschaftsabkommen, etwa mit südasiatischen Ländern, können aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Habeck einen Schub für mehr Klimaschutz geben. Habeck betonte nach Gesprächen mit Ministern aus Pakistan und den Philippinen, er wünsche sich möglichst viele bilaterale Abkommen. Der Grünen-Politiker sagte, eine Schilderung des pakistanischen Ministers über die Folgen der Erderwärmung in seinem Land habe ihn beeindruckt. Die Philippinen hätten Reformen hin zu einer Liberalisierung versprochen. Beide Staaten hätten Interesse an Wirtschaftsabkommen. Die Fraktionen der Bundesregierung hatten sich am Freitag auf eine Neuausrichtung der Handelspolitik geeinigt.

