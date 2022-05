Habeck sieht G7 bei Ausstieg aus Kohleverstromung in einer Vorreiterrolle

Zurückdrehen der Globalisierung wäre laut Scholz der "Holzweg"

Davos: Beim Weltwirtschaftsforum in der Schweiz hat sich Bundeskanzler Scholz für eine neue Form der internationalen Zusammenarbeit stark gemacht. Zum Abschluss des Treffens warnte der Kanzler davor, angesichts der verschiedenen globalen Krisen auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet das Heil wieder in der Abschottung zu suchen. Scholz wörtlich: "Die De-Globalisierung ist ein Holzweg." Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte Scholz, Russlands Präsident Putin sei bei seinem Angriff bereits gescheitert. Er habe schon jetzt all seine strategischen Ziele verfehlt. Die Einnahme der gesamten Ukraine ist nach Ansicht des Kanzlers heute weiter entfernt als noch zu Beginn des Krieges. Putin habe zudem die Geschlossenheit der EU, der G7 und der Nato unterschätzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.05.2022 23:15 Uhr