Habeck sieht Fortschritte bei Verhandlungen über Haushalt 2024

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht Fortschritte bei den Haushalts-Verhandlungen. Er hat sich in der ARD-Sendung "Anne Will" zuversichtlich gezeigt, dass die Koalition zu einer Einigung kommt. Habeck sprach von einem "mühsamen Prozess". Man müsse identifizieren, was vielleicht später kommen könne oder was man vielleicht gar nicht mehr machen wolle oder könne. Nach einem Verfassungsgerichtsurteil klafft im Bundeshaushalt ein Milliardenloch. Die Regierung steht unter Zeitdruck: Wenn der Haushalt 2024 noch in diesem Jahr verabschiedet werden soll, muss in den nächsten Tagen eine Lösung stehen. Habeck hat auf Bitten des Kanzlers seine für heute geplante Reise zum Weltklimagipfel nach Dubai kurzfristig abgesagt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2023 02:00 Uhr