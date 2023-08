Habeck sieht Durchbruch auf dem Weg zu klimaneutralen Kraftwerken

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Schauern

Das Wetter in Bayern: In Süd- und Ostbayern noch stark bewölkt mit Regenfällen. Sonst wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schauern. Sehr windig. Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad. In der Nacht kaum noch Regen und zeitweise klar. Temperaturrückgang auf 10 Grad. In den nächsten Tagen weiter wechselhaft mit Regen. In den Nächten Abkühlung bis auf 12 Grad; Tageswerte 18 bis 27 Grad, am Freitag kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2023 15:00 Uhr