Habeck sieht Deutschland bei Gaskrise vor Zerreißprobe

Berlin: Mit Blick auf einen drohenden Komplett-Ausfall russischer Gaslieferungen hat Bundeswirtschaftsminister Habeck vor einem "politischen Albtraum-Szenario" gewarnt. Das träte dann ein, wenn der Staat im Falle einer akuten Krise die Zuteilung von Gas regeln müsste, so der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. Er sagte wörtlich: "Das wird Deutschland vor eine Zerreißprobe stellen, die wir lange so nicht hatten." Zu verhindern sei so eine Notlage etwa durch das Einsparen und Speichern von Gas. Habeck betonte, dass im Krisenfall in den privaten Gasverbrauch sowie die kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser und Altenheime als Allerletztes eingegriffen werde. - Derweil hat Bundesaußenministerin Baerbock bei einem Besuch des Inselstaates Palau im Pazifik zu einem raschen weltweiten Ausstieg aus fossiler Energie aufgerufen. Kein Land leide mehr unter der Klimakrise als die großen Ozeanstaaten - und das, obwohl ihr Anteil an den globalen Treibhausgas-Emissionen kaum nachweisbar sei. Das sei eine eklatante Ungerechtigkeit.

