Habeck sieht deutsche Wirtschaft perspektivisch auf gutem Weg

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht die deutsche Wirtschaft trotz der gesenkten Wachstumsprognose perspektivisch auf einem guten Weg. Habeck sagte bei der Erläuterung des Jahreswirtschaftsberichts, die jüngste Entwicklung sei eine Folge der aktuellen Krisen. Deshalb rechne man jetzt nur mit 0,2 Prozent Wachstum. Habeck verwies aber auf positive Entwicklungen der jüngsten Zeit: So würden die hohen Tarifabschlüsse zu mehr privatem Konsum führen. Die Unternehmen meldeten hohe Gewinne, die sie nun wieder investieren könnten. Trotzdem mahnte der Grünen-Politik einen - so wörtlich - "Reformbooster" an. Dazu gehört nach seiner Ansicht der Abbau von Bürokratie, aber auch die Ausbildung neuer Arbeitskräfte sowie der Zuzug von ausländischen Arbeitnehmern. Finanzminister Lindner warb im Bundestag für das sogenannte Wachstumschancengesetz der Regierung. Darüber berät heute Abend der Vermittlungsausschus von Bundestag und Bundesrat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2024 16:00 Uhr