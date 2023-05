Habeck sieht beschleunigten Ausbau der Windkraft

Meldungsarchiv - 23.05.2023 20:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Eine positive Entwicklung sieht Wirtschaftsminister Habeck beim Bau neuer Windkraftanlagen an Land. Habeck sagte nach einem "Windkraft-Gipfel", man habe im vergangenen Jahr an Land 2,1 Gigawatt Leistung installiert, 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Im laufenden Jahr rechnet Habeck mit einer Verdoppelung dieses Werts. Neue Leitfäden sollen dafür sorgen, dass der Bau neuer Anlagen schneller und unkomplizierter abläuft. So sollen mehr Flächen bereitgestellt und gezielt Fachkräfte angeworben werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2023 20:45 Uhr