Habeck sieht aktuell keinen Grund für Gas-Alarmstufe

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach den russischen Sanktionen gegen europäische Gas-Konzerne sieht Bundeswirtschaftsminister Habeck noch keinen Anlass für verschärfte Gegenmaßnahmen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Bundesnetzagentur sprach der Minister von einer Lage, die beherrschbar sei, aber sich zuspitze. Von den Sanktionen des Kreml ist auch die Gazprom-Tochter Gazprom Germania betroffen, die derzeit unter der Kontrolle der Bundesnetzagentur steht. Durch die Strafmaßnahmen Moskaus kommen laut Habeck aktuell täglich rund zehn Millionen Kubikmeter Gas weniger in Deutschland an. Dies könne aber durch andere Gaslieferungen ausgeglichen werden. Die Alarmstufe des Notfallplans Gas jetzt zu aktivieren hält der Grünen-Minister für verfrüht. Dies sei erst bei einem erheblichen Mangel an Gasliefermengen vorgesehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 14:00 Uhr