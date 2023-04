Habeck schließt finanzielle Überforderung durch Heizungstausch aus

Meldungsarchiv - 02.04.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Wirtschaftsminister Habeck ist Befürchtungen entgegengetreten, der Einbau neuer Heizungen könne zu einer finanziellen Überlastung von Bürgern führen. Im "Ersten" sagte Habeck, Hartz-IV-Bezieher oder Wohngeldempfänger seien von dem Gesetz nicht betroffen. Zudem gelte bei der Regelung, dass man in einem selbst genutzten Wohneigentum mit den Heizungen so lange weitermachen könne, wie man wolle. Niemand müsse eine funktionierende Gas- und Ölheizung ausbauen. Habeck wörtlich: "Das führt dazu, dass niemand überfordert wird." Die Bundesregierung hatte am Freitag einen Kompromiss beim umstrittenen Gebäude-Energiegesetz bekanntgegeben. Demnach bleibt es im Kern dabei, dass ab dem 1. Januar 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Es soll aber viele Ausnahmen, Übergangsfristen und eine umfassende Förderung geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2023 20:00 Uhr