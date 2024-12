Habeck schlägt Milliardärs-Steuer für Schulsanierungen vor

Berlin: Der Kanzlerkandidat der Grünen, Habeck, will die Sanierung von Schulen mit einer Milliardärs-Steuer finanzieren. Der "Bild am Sonntag" sagte Habeck, wenn die Schulen so aussehen würden wie unsere Sparkassen, bliebe man freiwillig länger. Es sei dringend nötig, Schulen besser auszustatten und auch das Personal in der Bildung stärker zu unterstützen. Eine Besteuerung von Milliardären würde laut Habeck fünf bis sechs Milliarden Euro bringen. Auch Grünenchef Banaszak hat sich für mehr Investitionen in die Bildung ausgesprochen. In Hirschaid bei Bamberg nannte Banaszak als weiteres Ziel die Stärkung der Infrastruktur. Die Grünen wollten, dass die Bahn verlässlich fahre und der Bus häufiger komme. In Hirschaid entscheiden die bayerischen Grünen über die Kandidaten für die Bundestagswahl.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 15:00 Uhr