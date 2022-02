Habeck sagt wirtschaftliche Folgen für Deutschland voraus

Nachrichtenarchiv - 24.02.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wirtschaftsminister Habeck stellt Deutschland auf wirtschaftliche Folgen angesichts der geplanten Sanktionen gegen Russland ein. Das scharfe Sanktionspaket von EU und USA diene dazu, Russland vom industriellen Geschehen abzuschneiden. Die Maßnahmen seien so angesetzt, dass Russlands Wirtschaft scharf und die deutsche Wirtschaft möglichst gering getroffen werde. Allerdings seien Auswirkungen nicht zu verhindern. Man müsse diesen Preis für den Frieden aber in Kauf nehmen, so Habeck. Er kündigte an, alles dafür zu tun, dass trotz hoher Abhängigkeit von Russland die Energieversorgung Deutschlands sicher ist. So sei die nationale Ölreserve für 90 Tage gesichert. Auch langfristige Ausfälle der Importe werde das Land gut verkraften, so Habeck. So sei die nationale Ölreserve für 90 Tage gesichert. Auch langfristige Ausfälle der Importe werde das Land gut verkraften, so Habeck. Es sei genug Gas in den Speichern, um sicher über diesen Winter zu kommen. Für den Winter danach sollen weitere Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Ein entsprechendes Gesetz sei in Bearbeitung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 15:00 Uhr