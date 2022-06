Habeck ruft zweite Krisenstufe des Notfallplans Gas aus

Wien ist wieder lebenswerteste Stadt der Welt

Wien: Die österreichische Hauptstadt ist einer britischen Studie zufolge wieder die lebenswerteste Stadt der Welt. In der jährlich erscheinenden Rangliste landete Wien wie schon 2018 und 2019 auf Platz 1. Auf dem zweiten und dritten Rang folgen die dänische Hauptstadt Kopenhagen und Zürich in der Schweiz. Die lebenswerteste Stadt in Deutschland ist demnach Frankfurt am Main auf Platz 7. Gründe für das gute Abschneiden Wiens sind die gute Infrastruktur und die Gesundheitsversorgung sowie die vielen Kultur- und Unterhaltungsmöglichkeiten. - Die russischen Städte Moskau und St. Petersburg rutschten wegen der Zensur in dem Land und den Auswirkungen der westlichen Sanktionen gegen Russland in der Liste deutlich ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2022 16:00 Uhr