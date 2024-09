Habeck ruft VW zu Standortehalt in Deutschland auf

Emden: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat den schwächelnden Autokonzern VW dazu aufgerufen, keine Standorte in Deutschland zu schließen. Bei einem Besuch des VW-Werks in Emden sagte er, die Kosten herunterzubringen, bedeute nicht, kaltherzig über die Belegschaft hinwegzugehen. Ob der Bund dem Unternehmen finanziell unter die Arme greifen will, beantwortete Habeck nicht konkret. Die Politik müsse zwar prüfen, ob man Marktsignale richtig setzen oder noch verstärken könne - allerdings, so Habeck, müsse VW den Großteil seiner Probleme selbst lösen. Gleichzeitig kündigte er an, den Markt für E-Autos wieder ankurbeln zu wollen. Dazu verwies er auf die Pläne der Bundesregierung, steuerliche Anreize für Elektroautos als Dienstwagen zu schaffen. Darüber hinaus werde man - so wörtlich - "schauen, ob noch etwas geht".

